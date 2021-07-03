Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemine katılan aile sayısı 233'e yükseldi.
GÜNDEM 03.07.2021, 16:34 03.07.2021, 16:39
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, 670 gündür il binası önünde oturma eylemi yapıyor.
Evlat nöbetine, Kars'tan giden bir baba da katıldı.
İlyas Aksu, 2010 yılında 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Emre'yi istiyor.
Eylül 2019'da başlayan oturma eylemine katılan aile sayısı 233'e yükseldi.
Ailelerden 26'sı evladına kavuştu.
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