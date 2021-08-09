Evlerine dönen ‘alev savaşçıları’na duygusal karşılama

olu'da itfaiye görevlileri Bekir Sınmaz ve Ersin Kazan Antalya’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için 31 Temmuz’da Manavgat’a gitti.

9 gün boyunca zorlu şartlarda söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte evlerine döndü.

Bolu’ya dönen Sınmaz ve Kazan, itfaiye müdürlüğü bahçesinde mesai arkadaşları ve aileleri tarafından alkışlarla karşılandı. Görev yaptıkları araçtan inen itfaiyecilerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı.



"Orada tarif edilemez bir mücadele vardı"

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli Ersin Kazan, "Orası adeta küçük bir cehennem yeri gibiydi. Bir yangını söndürmekten mutluyuz. Arkamızda büyük dağları, börtü böcekleri, yanan evleri bıraktığımız için hüzünlüyüz. Burada iki duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Orada sivil halkın, devletin bir arada mücadelesiyle karşılaştık. Orada 60 yaşındaki amcamın çomakla ateşlere vurmasını, dağın başına bize dondurma getirmeleri unutumayız. Tarif edilemez bir mücadele vardı" diyerek anlattı oradaki günleri.

İtfaiyeci Bekir Sınmaz ise "İlk gittiğimizde bir köpeği yolda yatar vaziyette bulduk. Durduk ve su verdik. O olayı gördükten sonra yangının boyutunu ve neler olduğunu hissettik. Görev yerimize gittiğimizde alevler yola atlıyordu. Oraya mevzilendik. Sonra diğer köyleri kurtarmaya geçtik" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan dönen itfaiyeciler Ereğli'de çiçeklerle karşılandı

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 araç ve 8 personelden oluşan yardım ekibi de orman yangınlarının söndürülmesinin ardından görev yerlerine döndü. İtfaiyeciler, belediye hizmet binası önünde alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

İtfaiye Çavuşu Turan Can da görev aldıkları 10 gün boyunca ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduklarını, alevlerin sıçramaması için mücadele verdiklerini anlattı:

"İlk görev yerine gittiğimizde orada bulunan ormanın bir bölümünün tamamen yandığını, bir bölümünün de yanmakta olduğunu gördük. Yangının mahalleye sıçramaması için oradaki itfaiye ekipleriyle emniyet şeridi oluşturduk. Aşırı su baskınıyla yoğunluğu azalttık ve ardından soğutma çalışması yaptık. Sabaha kadar o bölgede nöbet tuttuk, tekrar mahalleye yangının sıçramaması için mücadele verdik."

Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangınlarının söndürülmesiyle görevini tamamlayan Diyarbakır İtfaiyesi ekipleri de kente dönmek için yola çıktı.

Vali Münir Karaloğlu’nun, talimatıyla söndürme çalışmalarına katılan Diyarbakır İtfaiyesi, ilk etapta Osmaniye’deki orman yangınlarına müdahale etti. Burada ki çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Antalya’nın Alanya ilçesine yönlendirildi.

Alanya’nın Güzelbağ mahallesinde soğutma ve söndürme çalışmalarına yardım eden ekipler, yangının tamamen söndürülmesiyle görevini tamamladı. İlçede görevini tamamlayan ekipler, Diyarbakır’a gelmek üzere yola çıktı.

“Emeğinize, yüreğinize sağlık”

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kahramanlarımız, Diyarbakır’a dönüyor. Alanya yangın bölgesinde canı pahasına, omuz omuza mücadele eden ekiplerimize çalışmaları için teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık.” ifadelerini kullandı.

Siirt’ten Antalya'daki orman yangınları söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler de Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret etti.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz ve beraberindeki itfaiye ekibini makamında kabul eden Vali Hacıbektaşoğlu, itfaiyecilere teşekkür ederek, kendilerini kutladı.

İtfaiyeciler, Vali Hacıbektaşoğlu’na yangın mahallinde yaşadıklarını anlattı.

Antalya'nın bazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için de Manavgat Kapalı Cuma Pazarı'nda uğurlama töreni yapıldı.