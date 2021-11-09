Evlilik aşkı öldürüyor mu?
Sağlıklı ilişkilerde her zaman kaybetme korkusu belli bir düzeyde yer almalıdır. Nikah masasında ‘’evet’’ derken aslında nelere evet nelere hayır denildiğinin farkına varılmalıdır.
GÜNDEM 09.11.2021, 16:05
Ancak tanıdığınız, inandığınız, güvendiğiniz ve uzun yılları paylaşacağınız hayat arkadaşınızla her gün yeni bir yolculuğa başlayacak olmanın heyecanı da kendini flört heyecanından dönüştürecektir.
Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur evlilik aşkı öldürür mü sorusunun cevabını Aksu Haber’e paylaştı.
Namaz Vakti 09 Kasım 2021
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