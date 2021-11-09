Evlilik aşkı öldürüyor mu?

Ancak tanıdığınız, inandığınız, güvendiğiniz ve uzun yılları paylaşacağınız hayat arkadaşınızla her gün yeni bir yolculuğa başlayacak olmanın heyecanı da kendini flört heyecanından dönüştürecektir.

Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur evlilik aşkı öldürür mü sorusunun cevabını Aksu Haber’e paylaştı.