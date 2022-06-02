Fabrika yangını!
İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
GÜNDEM 02.06.2022, 22:36
İstanbul Tuzla'da alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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