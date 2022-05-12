Fahiş artışa fren geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı vatandaşları korumak için her adımı atacaklarını, bu konuda müsamaha göstermeyeceklerini duyurdu. Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.



Son dönemde yaşanan konut sıkıntısı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası özellikle tatil bölgelerinde artan talepler ve faizlerdeki indirim kararı fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Yüksek kira, fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşlar tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırıyor. Bazı internet sitelerinde fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışlarını çok yakından takip ettiklerini duyuran Bakan Nebati, gerekli tedbirlerin alınacağı vurguladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılamayacağını kaydetti. Maliye ve Ticaret Bakanlıkları fahiş artışlar için iki koldan inceleme yürütürken, sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi.