Fahiş fiyatlara karşı hal yasası gündemde!
Son günlerde en çok konuşulan konuların başında yükselen gıda fiyatları geliyor. Hububattan yumurtaya, süt ürünlerinden tavuk etine kadar birçok üründe fiyat artışları yaşanıyor.
GÜNDEM 24.09.2021, 16:52 24.09.2021, 17:04
Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, Fahiş Fiyata Karşı ‘Hal Yasası’nın önemli rol oynayacağını söyledi.
Özellikle son zamanlarda artan gıda fiyatlarıyla ilgili atılan adımlar hız kazanırken, erken uyarı sistemi gibi olgularla fırsatçılık ve haksız fiyat artışına son verilmesi planlanıyor. Gelişmeleri Aksu Haber'e değerlendiren Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, “Esnaflar olarak destekliyoruz. Çok doğru ve yerinde karar” dedi.
Özsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor Açıklamasına da esnaflar olarak destek verdiklerini söyledi.
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