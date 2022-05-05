Fahiş fiyattan ürün almaya son! Bakanlık devreye girdi

Hükümet, kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliğiyle enflasyonu düşürmek için "Birlikten Berekete" temalı seferberlik başlatıyor. Seferberlikte, üretim ve satış noktaları gönüllük esası ile fiyat indirimlerine katkı verecek.

Ürün ve fiyat takibi imkânı sunan uygulamada yeni markalar, ürünler, kategorileri öne çıkaran duyuru alanları da yer alacak. Uygulama ile satış noktaları ürün kategorileri filtrelenerek kolay arama yapılabilecek.

Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, iş yerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobil uygulamaların alt yapısını hazırlandı.

Ürün takip sistemi

Fiyat İstikrar Komitesi, tarım, gıda, enerji başta olmak üzere arz güvenliği konusunda bir dizi yeni politika oluşturulması kararı alınırken, dijital "Ürün Takip Sistemi" çalışması da yaşama geçiriliyor. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Bakanlık koordinasyonunda yürütülen dijital ürün takip sistemi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Nebati, "Türkiye'de enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile enflasyon beklentileridir. Bu çerçevede kurdaki istikrara çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz" dedi.

Ürünlerin tarladan çıkışından satılıp kullanıldığı yere kadar takip edilmesi için hayata geçirilecek "Ürün Takip Sistemi" ile ürünler sorgulanabilecek. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar da Mayıs ayında tamamlanacak.