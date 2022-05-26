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Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem kuruluyor

Kiracıları mağdur eden fahiş kira zamlarına karşı yeni adımlar atılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kiracı Şikayet Hattı mekanizması gündemde.

GÜNDEM 26.05.2022, 12:19 26.05.2022, 16:02

Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi.

KİRACI ŞİKAYET HATTI

Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de duruldu.

Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları konusunda bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, geriye dönük vergi tahsil edilecek.

KARA LİSTEYE GİRECEKLER

Şikâyet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak.

Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak.

Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.

KİRA DÜZENLEMESİ BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini belirterek, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Kurum, "Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir." ifadelerini kullandı.

#kiracı #Ev Sahibi #şikayet
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