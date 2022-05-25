Fahrettin Altun: Sömürgeci yerli iş birlikçilerin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin dünya üzerinde en çok dezenformasyona uğrayan ülke olduğunu belirten Altun, son 20 yılda buna yalan kampanyalarının eşlik ettiğini söyledi.

Dezenformasyona yönelik yalan kampanyaları üzerinde duran Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam ortaya attığı iddialara tepki gösterdi.

"Sömürgecilerin ve iş birlikçilerinin gücü Erdoğan'a yetmez"

Altun, isim vermeden CHP Lideri'nin iddialarını hedef aldığı konuşmasında, "Sömürgecilerin ve onların yerli iş birlikçilerinin gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez." dedi.

Altun ayrıca, "Herkese hizmet eden küresel bir düzenin kurulmasına katkıda bulunmak için güçlü olmaya ve birlik içinde hareket etmeye mecburuz." şeklinde konuştu.

Altun son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık"

Altun konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, ne yazık ki dünya üzerinde yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkedir. Türkiye, bütün alanlarda kendi hesabıyla hareket eden bir ülkedir. Bunu engellemek adına, son 20 yılda birçok kötüce haince girişimde bulunuldu. Bütün bunlara elbette yalan kampanyaları eşlik etti. Maalesef bunun bir örneğine de dün akşam şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımıza yönelik yalanlarla karşı karşıya kaldık. Dün gerekli cevaplar verildi.

"Dün olduğu gibi, bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecek"

Şunu açık ve net bir şekilde vurgulamak istiyorum; sömürgecilerin ve onların yerli iş birlikçilerinin gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya devam edecektir."