Fahrettin Koca: 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Türkiye'de aşılama yine durağan döneme girdi...

Bir ara hızla yükselen rakamlar şimdi neredeyse yerinde saymaya başladı. Son verilere göre hala 23 milyon kişi aşı olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarının en büyük sebebinin aşı olduğunu bir kez daha söyledi ve duyarlı olunmasını istedi.

"SÜRECİ HIZLA TAMAMLAMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3’üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE GENELİNDE AŞILAMA

Öte yandan, Türkiye'de bugüne kadar 65 milyon 806 bin 281 doz aşı yapıldı.

Birinci doz aşı olanların sayısı 39 milyon 416 bin 803 kişiye ulaşırken, ikinci doz ise 22 milyon 611 bin 485 kişi olarak açıklandı.