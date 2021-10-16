Fahrettin Koca: Ardahan ve Antalya mavi oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama devam ediyor.

Ardahan ve Antalya'da ikinci doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 75’e yükselerek mavi kategorideki düşük riskler arasında yerini aldı.

Böylelikle Türkiye'de "mavi" kategoride yer alan il sayısı 57'ye yükseldi.

Gaziantep ise yüzde 65 oranında iki doz aşıyla sarı il kategorisinde geçti.

"İKİNCİ DOZ AŞI ORANIMIZI YÜKSELTELİM"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan aşılarla Ardahan ve Antalya, ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine; Gaziantep ise yüzde 65’in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Türkiye’nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim" dedi.