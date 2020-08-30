Fahrettin Koca'dan 30 Ağustos mesajı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 30.08.2020, 13:53
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Bakan Koca: 30 Ağustos; sadece silahla kazanılan bir başarının zaferi değildir. Bir milletin, en yüce insani değerleri insanüstü bir azimle, büyük kumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesine resmedişinin sembolüdür. Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
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