Fahrettin Koca'dan 30 Ağustos mesajı!

Bakan Koca: 30 Ağustos; sadece silahla kazanılan bir başarının zaferi değildir. Bir milletin, en yüce insani değerleri insanüstü bir azimle, büyük kumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarih sahnesine resmedişinin sembolüdür. Tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.