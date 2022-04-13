Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu paylaştı

Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi meyvelerini verdi.

Aşı yaygınlığının da etkisiyle toplumsal bağışıklığın arttığı ülkemizde vaka sayıları, günlük 5-6 bin seviyelerine düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda hastanelerdeki son durumu paylaştı.

804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası yok

Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı 'Sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." dedi.