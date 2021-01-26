Faizsiz konut alma sisteminde önemli adım!

Devlet güvencesinin olmaması, bu işi yapan şirketlerde sermaye şartı aranmaması sistemin geçmişte yaşanan saadet zinciri, Çiftlikbank gibi vatandaşların mağduriyetine yol açacağını düşünen AK Parti, bu sistemin yasa kapsamına almak için kanun teklifi hazırlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi yapılacak yasal düzenleme ile ileride bu mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

Aynı zamanda devlet şartları sağlayan firmaları da denetleyecek. Bu sistemde konut alan ve sıra bekleyen yaklaşık 250 bin kişi bulunuyor.

Şirket sayılarında ise son 4-5 yılda ciddi artış yaşanarak 35'e ulaştı. Bu şirketlerin yasal altyapısı bulunmuyor.

Yani şirketler kapılarına kilit vurup gitseler buraya para yatıran vatandaşlar mağdur olacaklar. Yapılacak yasal düzenleme ile ileride bu mağduriyetlerin önüne geçilecek.