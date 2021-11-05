Fatih Dönmez: 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı için 169 kilometre boru hattı kurulacak. Yerli doğal gazda hedef belli. 2023'te gazın ilk fazını sisteme vereceğiz" dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki "2023’e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye Konferansı"nda Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili açıklama yaptı. Yerli doğal gazda hedefin belli olduğunu söyleyen Dönmez, şu bilgileri verdi:
"2023’e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon metreküpe kadar çıkacak.
Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şebeke kuracağız.
Deniz tabanı üretim tesisini kara tesisine bağlayacak boru hattımız 169 km olacak. Şu ana kadar, gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz’in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız."
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