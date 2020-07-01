Fatihin Nesli ve Eğitim Derneği Başkanı: Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor

Hastanede 8 gün Kovid-19 tedavisi gördükten sonra iyileşen Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Gürpınar, "Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor. 10-20 merdiven çıkınca nefes darlığı çekiyorum." dedi.

GÜNDEM 01.07.2020, 13:00
17
Fatihin Nesli ve Eğitim Derneği Başkanı: Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor

Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği başkanlığının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında yardım çalışmalarıyla tanınan Bülent Gürpınar, 18 Mart'ta grip belirtileri göstermesi üzerine hastaneye başvurdu. Test yapıldıktan sonra evine dönen Gürpınar, kendisini kötü hissetmesi ve ateşinin yükselmesi üzerine tekrar hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 teşhisi konulan Gürpınar, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gürpınar, 8 günlük tedavi sonucunda koronavirüs testinin negatife dönüşmesi üzerine taburcu edildi. Gürpınar 14 gün de evinde karantinada kalarak ailesi ve yakınlarından izole bir yaşam yaşadı.

Arkadaşından virüs bulaştı

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Gürpınar, grip şikayetiyle hastaneye başvurduğunda salgına yakalandığını öğrendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gribal bir enfeksiyon geçirdiğimi düşünüyordum. Baş, bel, eklem ağrılarım, halsizlik ve ateş şikayetlerimin olması üzerine oğluma beni acile götürmesini istedim. Hastanede tomografi çektiler ve iğne vurup, antibiyotik vererek eve gönderdiler. Ertesi gün daha da kötüleştim ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğünden beni aradılar. Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve ortak program yaptığımız kişiyi sordular. Bende belirtiler olup olmadığını sormaları üzerine şikayetlerimi söyledim. Daha sonra Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arayıp eve doktor gönderdiler. Test yapıldı ve sonucu beklemeden kötüleştim. Ateşim 39.5'u gösteriyordu. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni arayıp acile gittim. Tomografide virüsün ciğerlere kadar indiğini ve hemen hastaneye yatırılmam gerektiğini söylediler."

"Sürekli baş ağrısı ve ateşim yükseliyordu"

Gürpınar, hastanede tedavi altına alındıktan sonra aşırı bir nefes darlığı çektiğini ve ateşinin yükseldiğini dile getirerek, "Nefes darlığı göğsümün sıkışmasına neden oluyordu. Sürekli baş ağrısı ve ateşim yükseliyordu. 8 gün hastanede tedavi altında kaldım. Tedaviden sonra 14 gün de evde izole yaşadım. Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor. Önceden 10. kata kadar nefes almadan çıkardım. Şimdi 10-20 merdiven çıkınca nefes darlığı çekiyorum ve yorgunluğu üzerimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19'u yenmede en çok moral etkili oldu. En büyük moral de devletimizin bizim yanımızda olmasıydı." diyen Bülent Gürpınar, sağlık personeline de teşekkür ederek, "Allah sağlık personelimizin yardımcısı olsun. Hastanede benim katımda haftalardır evlerine gitmeyen hemşireler vardı. Bana pozitif enerji vermeye çalışıyorlardı." dedi.

"Lütfen tedbirlerinizi alın ve maskenizi takın"

Pandemiyi atlatan birisi olarak vatandaşlara tedbirli olmaları ve mutlaka maske takmaları çağrısında bulunan Gürpınar, şu tavsiyelerde bulundu:

"Virüsün nereden geleceği belli değil. Önceden ben de çok önlem almıyordum. Bana da koronavirüs bulaştı. Ülkemiz hastaneleriyle güçlü bir ülke ama maske takmayan çok kişi var. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum ve arkadaşlarımla maskesiz oturmuyorum. Maske takmayan başka birine bulaştırıyor ve kul hakkına giriyor. Lütfen herkes bu işi ciddiye alsın. Lütfen tedbirlerinizi alın ve maskenizi takın, kendinizi düşünmüyorsanız, ailenizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Çok önemli işleriniz olmadığı sürece evde kalmaya gayret edelim."

Türkiye'nin pandemi sürecinde dünyaya insanlık dersi verdiğini belirten Gürpınar, "Avrupa'da 65 yaş üstü vatandaşlar ölüme terk edilmişti. Yoğun bakımı olmayan bir Avrupa...Türkiye'ye 75 bin vatandaş, Avrupa'nın her yerinden uçakla tedavi olmak için getirildi. Biz Avrupa'ya insanlık dersi verdik ve yardımlar da gönderdik." ifadelerini kullandı.

Gürpınar, koronavirüs ile mücadele için dernek olarak yaptırdıkları afişleri, esnafa dağıtacaklarını, bu çalışma kapsamında "Maskeni tak, elini yıka, maskesiz dışarı çıkma, evde kal Türkiye" yazılı A-4 büyüklüğünde afişleri esnafın camına asacaklarını aktardı.

Kendisinin kronik rahatsızlığı olduğu için plazma veremediğini ancak salgını atlatıp da kronik hastalığı olmayan kişiler ile vatandaşların plazma verebileceğine dikkati çeken Bülent Gürpınar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu nedenle mümkün olduğu kadar plazma vermeye gayret edelim." dedi. 

#Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Gürpınar #koronavirüs
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Temmuz 2020
İmsak 03:21
Güneş 05:08
Öğle 12:41
İkindi 16:33
Akşam 20:05
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24