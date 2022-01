Fatma Girik için taziye mesajları

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti.

Paylaşılan taziye mesajlarında, Türk sinemasına damga vuran usta sanatçının eserleri ile anılmaya devam edeceği vurgulandı.

Fatma Girik'i "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu" olarak nitelendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise usta sanatçı Girik'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum" mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatma Girik'in ülke sinemasının bir dönemine damga vurduğunun altını çizdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Fatma Girik'in Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fatma Girik'in geride bıraktığı güzel eserleriyle anılmaya devam edeceğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Fatma Girik'in asla unutulmayacak bir sanat mirası bıraktığını ifade etti.

"Hayata her zaman sıkı sıkı sarılan biriydi"

Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk Sineması'nın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'i TRT Haber ekranlarında anlattı.

Koçyiğit büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Çok uzun yılladır dostluğumuz, arkadaşlığımız, sevgimiz beraber geçti. Masmavi gözleriyle bize hep enerji verdi. Çok büyük bir sanatçıydı. Hiçbir zaman unutulmayacak, her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacak. Hayata her zaman sıkı sıkı sarılan biriydi. O hem mesleğini çok seven, mesleğiyle halkını çok seven biriydi. Sadece bir sinema oyunucu değil, hakkı arayan bir kişiydi. Onu gücüyle hatırlayalım. Allah rahmet eylesin."

"Sinemaya aşıktı"

Usta sanatçı Selda Alkor da TRT Haber ekranlarında Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ismi Fatma Girik'i anlattı.

1965 yılından beri Girik'i tanıdığını söyleyen Alkor, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Her zaman farklı bir kadındı. O kimseye benzemeyen bir insandı. Duruşu, davranışı ve konuşma şekli... Fatma sinemaya aşıktı. Çok çalıştı, çok çabaladı. Anadolu kadının simgesi haline geldi. Fatma başka birisiydi, onu tarif etmek çok zor. Allah kalanlara ömür versin. Hepimizin başı sağ olsun."