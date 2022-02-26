Feribot faciasında, ölü sayısı 8'e yükseldi

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribotun garaj bölümünde yapılan araştırmalar sonucu iki cesede daha rastlanmasıyla ölü sayısı 8'e yükselirken kayıp sayısı 3 oldu.

27 TÜRK VATANDAŞINDAN, 26'SI KURTARILMIŞTI

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist 27 Türk vatandaşı bulunuyordu.

Feribottaki 26 Türk vatandaşı kurtarılırken bir Türk vatandaşına ulaşılamadığı bildirilmişti.