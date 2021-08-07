FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını açıkladı.
GÜNDEM 07.08.2021, 19:56
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan sınır birlikleri Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 13’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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