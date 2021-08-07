FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan sınır birlikleri Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalananlardan 13’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.