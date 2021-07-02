FETÖ elebaşının akrabası yakalandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
GÜNDEM 02.07.2021, 09:08
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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