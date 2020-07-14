AK Parti’nin kuruluş sürecinde ismini, logosunu tasarlayan, seçim kampanyalarını yürüten, sloganlarını bulan, partinin kurumsal kimlik çalışmalarını yürüten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yol Arkadaşım” diye nitelediği reklamcı Erol Olçok ile 16 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Fetullahçı Terör Örgütü (Fetö) mensuplarının Boğaziçi Köprüsü’nde halka açtığı ateşle şehit düştü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece altunizade’deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle Boğaziçi Köprüsü’ne gitmek isteyen oğluna ısrarla “evde kal” dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için boğaziçi köprüsü’ne gitti.

Erol Olçok, kısıklı’daki kalabalığa sürekli moral verip, "bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.

Köprü üstünde sürekli bir sağa, bir sola koşarak kalabalığı yönlendiren Erol Olçok, kol kola yürüyen gençlerin önünde adeta pervane olmuşcasına, “yürüyün arkadaşlar, yürüyün. allah bizimle birlikte. milyonlar geliyor arkanızdan.” diyerek herkesin kenetlenmesini sağladı.

Konuşmaya giden ve onları yanlış bir şey yaptıklarına ikna etmeye çalışan Erol Olçok, darbecilerin açtığı ateşle hayatını kaybetti. Vurulduğunu gördüğü babasına doğru koşan 16 yaşındaki Abdullah Tayyip'de, açılan ateşle şehadete yürüdü.

Türkiye’de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olarak anılan Erol Olçok’un 2007’deki “durmak yok yola devam”, 2011’deki “aynı yoldan geçmişiz biz” kampanyaları ile 2014’de hazırladığı “bayrak” ve 2015’de yaptığı “fors” filmleri milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.