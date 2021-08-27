FETÖ'ne darbe: 41 gözaltı kararı
MİT ve Emniyet’in çalışmaları sonucunda, FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasında yer aldığı belirlenen 5’i halen görevde 41 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde gözaltı kararı verildi.
GÜNDEM 27.08.2021, 09:26 27.08.2021, 09:35
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmasında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu tespit edilen şüphelilerden 5'inin halen görevde, 36'sının geçici olarak görevden uzaklaştırılmış veya ihraç edilmiş astsubay olduğu açıklandı.
Şüphelilerin yakalanması için 32 ilde operasyon başlatıldı.
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