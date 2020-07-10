FETÖ'nün örgüt şeması deşifre! Örümcek ağı gibi sarmışlar

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Gece Görüşü programına katılarak terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şeması ve Türkiye İstişare Heyeti’nin özelliklerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şemasındaki detayları anlatarak “Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. 30 büyükşehirden biri denebilir bu şema için. İstanbul’da sekiz, Ankara’da üç, İzmir’de ise iki tane var bu şemadan.” ifadelerini kullandı.



Örgüt lideri Fetullah Gülen’in topluma ait değerleri sonuna kadar sömürdüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akış, örgüt lideri Gülen’in metafizik terimlerle mesajlar vererek ona inananları maddi manevi istismar ettiğini söyledi.