FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
İstanbul'da FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.
GÜNDEM 21.02.2021, 10:27
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünden haklarında devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumda bulunan ve saklandıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest bırakıldı.
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