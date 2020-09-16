FETÖ şüphelisi 9 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İzmir'de haklarında FETÖ soruşturmaları ve devam eden davalar kapsamında yakalama kararı bulunan 9 kişi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
GÜNDEM 16.09.2020, 10:26
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İzmir'de jandarma ekipleri, bir grup FETÖ mensubunun Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığını belirledi.
Seferihisar ilçesindeki bir iskele takibe alındı.
18 kişi kaçış için sürat motoruna bindikleri sırada harekete geçildi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik ekibi, sürat motorunun önünü keserek durdurdu.
Gözaltına alınanlardan 4'ünün FETÖ üyeliğinden arandığı, 5 kişi hakkında da FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılama sürecinin devam ettiği ortaya çıktı.
Diğer kişilerin ise şüphelilerin yakınları olduğu belirtildi.
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