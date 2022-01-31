FETÖ şüphelisi eski yarbay sınırda yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.
GÜNDEM 31.01.2022, 15:49
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski yarbay N.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
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