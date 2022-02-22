FETÖ'ye büyük operasyon: 25 ilde 76 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına irtibatlı oldukları tespit edilen, toplam 76 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.