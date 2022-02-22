FETÖ'ye büyük operasyon: 25 ilde 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içinde yuvalanan yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
GÜNDEM 22.02.2022, 08:59
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına irtibatlı oldukları tespit edilen, toplam 76 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.
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