FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 132 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda, 82'si aktif asker 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 106 kişi yakalandı.

GÜNDEM 16.09.2020, 11:24 16.09.2020, 11:55
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 132 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla 82'si muvazzaf, 50'si TSK'dan ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonlarda şüphelilerden 106’sı gözaltına alındı. Diğer 26 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Aksu Haber #aksu tv haber
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