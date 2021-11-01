Feyzioğlu açıkladı! Avukatlık mesleği için sınav şartı geliyor
Barolar Birliği ile Kahramanmaraş Barosu işbirliğinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen avukat spor turnuvaları vesilesiyle kente gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in daveti üzerine gittiği Expo alanında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 01.11.2021, 12:25
Avukatlık mesleğinde kaliteyi yükseltmek adına ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Feyzioğlu, 2024 yılından avukatlık mesleği için sınav şartı geleceğini vurguladı.
Öte yandan hukuk fakültelerine girmek isteyen kişilerin artık sınav sonucuna göre ilk 100 binde olması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, diğer bir çalışma olan koruyucu avukatlık hizmetini de hayata geçireceklerinin altını çizdi.
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