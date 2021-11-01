Feyzioğlu açıkladı! Avukatlık mesleği için sınav şartı geliyor

Avukatlık mesleğinde kaliteyi yükseltmek adına ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Feyzioğlu, 2024 yılından avukatlık mesleği için sınav şartı geleceğini vurguladı.



Öte yandan hukuk fakültelerine girmek isteyen kişilerin artık sınav sonucuna göre ilk 100 binde olması gerektiğini anlatan Feyzioğlu, diğer bir çalışma olan koruyucu avukatlık hizmetini de hayata geçireceklerinin altını çizdi.