Firar eden kurbanlığın kaçışı 2 gün sürdü

Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan, gözden kayboldu.

Sahiplerinin her yerde aradığı kurbanlık, bir türlü bulunamadı. Vatandaşların bulmak için umudunu kaybettiği hayvan, bayramın 2. günü Şıhbarak Mahallesi'nde bulundu.

Firarı 2 gün süren hayvan, kesilmekten kurtulamadı.