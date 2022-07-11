Firar eden kurbanlığın kaçışı 2 gün sürdü
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık hayvan, bayramın ikinci günü bulundu.
GÜNDEM 11.07.2022, 15:07
Tomarza ilçesinde Arefe günü kaçtıktan sonra kaybolan kurbanlık büyükbaş hayvan, gözden kayboldu.
Sahiplerinin her yerde aradığı kurbanlık, bir türlü bulunamadı. Vatandaşların bulmak için umudunu kaybettiği hayvan, bayramın 2. günü Şıhbarak Mahallesi'nde bulundu.
Firarı 2 gün süren hayvan, kesilmekten kurtulamadı.
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