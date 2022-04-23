Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu.
Emniyet Genel Mğüdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."
Başsağlığı mesajları
DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya üzerinden, Aytaç Altunörs'ün ailesine, polis teşkilatı ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehadet haberi ailesine verildi
Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün ailesine şehadet haberi verildi, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Aytaç Altunörs'ün naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi.
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