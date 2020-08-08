Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı!

Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri bir kez daha önlendi.



Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.