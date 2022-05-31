Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristleri ve yuvalarını bir bir yok ediyor.

Bölücü terör örgütlerinin kökünü kazıyan kahraman komandolar, çeşitli bölgelerde başarılı opersayonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir başarılı duyuru daha yapıldı.

"5 terörist etkisiz hale getirildi"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."