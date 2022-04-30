Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
GÜNDEM 30.04.2022, 10:01 30.04.2022, 10:35
Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesinde hız kesmiyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde barınan hain teröristler başlarını inlerinden çıkardıkları anda gereken karşılığı misliyle alıyor.
Kahraman Türk askeri son olarak bölgeye taciz ateşi açan teröristleri hedef aldı.
7 PKK'lı daha öldürüldü
Operasyonla ilgili bilgi verne Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
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