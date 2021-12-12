Fırtına dindi, balık fiyatları düştü

Fırtına dinince denizlerde balık bolluğu yaşandı. Bununla birlikte hamsiden istavrite, sarıkanattan çinekopa tezgahtaki pek çok balığın fiyatı düştü.

Hamsi ve istavritte 40-45 lira olan fiyatlar şu anda 30-35 lira seviyelerinde. Geçen hafta 70-80 lira olan çinekop ise şu anda 50-60 lira arasında.

Hava şartlarına bağlı olarak Marmara Denizi'nde uzun aradan sonra büyük Kofana balığı da görülmeye başladı. Kofananın fiyatı da geçtiğimiz haftalarda 200-250 liraya satılırken bu hafta 90 liradan tezgahta alıcısını bekliyor.

Fiyatların düşmesi müşterilerin de yüzünü güldürdü. Balıkçılar fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyor.