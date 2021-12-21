Fiyata kızdı, aracı havaya uçurdu !

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman müşterilerini oldukça kızdırıyor.

Finlandiya'da yaşayan Tuomas Kattinen isimli genç bir müşteri, 2013 model "Tesla Model S" aracının bataryasını değiştirmek istedi ve servisin yolunu tuttu.

FİYATA KIZDI, ARACI HAVAYA UÇURDU

Servisten 22 bin 500 dolar masraf çıkacağını öğrenen Tesla sahibi, ilginç bir yönteme başvurdu.

Koltuğa Elon Musk'ın suratını taşıyan bir oyuncak yerleştiren müşteri, Findandiyalı bir YouTube kanalıyla iletişime geçti ve 30 kg dinamitle aracı havaya uçurdu.

Patlamadan sonra Tesla Model S, adeta bir hurda yığınına döndü. YouTube'da milyonlarca kişinin izlediği video, böylece Tesla'ya gösterilen en büyük tepkilerden biri olarak tarihe geçti.