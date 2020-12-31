Flaş karar! Süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı, ücretsiz...
Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
GÜNDEM 31.12.2020, 10:27 31.12.2020, 10:49
Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanıyordu. Bu süre bugün sona eriyordu. Gelen yeni karara göre sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.
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