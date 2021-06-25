Formula 1 yeniden Türkiye'de
Daha önce takvimden çıkarılan Türkiye Grand Prix'si yeniden takvime dahil edildi. Yarış 3 Ekim'de yapılacak.
GÜNDEM 25.06.2021, 12:21
Formula 1’de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim’de gerçekleştirilecek.
Singapur Grand Prix’si takvimden çıkarılınca Formula 1 organizasyonu yarışın İstanbul’da yapılmasına karar verdi.
HAZİRANDAKİ YARIŞ ALINMIŞTI
İstanbul'da 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'si bazı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
SON YARIŞI HAMİLTON KAZANMIŞTI
Geçtiğimiz kasım ayında yapılan İstanbul yarışlarını efsane pilot Lewis Hamilton kazanmıştı.
Britanyalı pilot yoğun yağmura rağmen yarışı lastik değiştirmeden tamamlayarak ilginç bir taktiğe imza atmış ve Alman pilot Michael Schumacher'in dünya şampiyonluğu rekorunu yakalamıştı.
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