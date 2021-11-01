Fotokapana yakalanan teröristleri SİHA vurdu
Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK'lı terörist fotokapana yakalandı. Yerleri tespit edilen teröristlerin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
GÜNDEM 01.11.2021, 16:31
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince 22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, yaban hayatının izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.
Jandarma ekiplerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.
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