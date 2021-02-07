Fransız kundakçı Roellinger, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Fransa’da 2017 yılında Mulhouse'un Bourtzwiller Mahallesi'nde yaşayan, içerisinde Kahramanmaraşlı vatandaşlarında bulunduğu evde yangın çıkartarak 4’ü Türk olmak üzere 6 kişinin ölümüne neden olan kundakçı hakkında 3,5 yıl süren davada karar açıklandı.

Fransız kundakçı Aurelien Roellinger, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Acılı ailelerin 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından gönüllerini rahatlatacak kararı Colmar Ağır Ceza Mahkemesi verdi.

Yangında Kahramanmaraşlı aile Oğuzhan Aksu ve Gül Aksu, 5 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuğunu kaybetti.

Oğuzhan Aksu, “hiçbir karar giden canları geri getirmeyecek ama bu karar az da olsa içimizi rahatlattı dedi.

Acılı anne Gül Aksu’da, yıllarca da yatsa acımız hiç geçmeyecek ifadelerine yer verdi.

İsmail Ertunç ise eşini ve kız çocuğunu kaybetti, yaralanan oğlu Eyüp Ertunç'un da gözünde kalıcı hasar oluştu.

Yangından hemen sonra yakalanarak gözaltına alınan Roellinger'in ilk sorgusundan sonra hakkında adli soruşturma açıldı ve ardından tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Ertunç ve Aksu ailelerin avukatlığını yapan Gülcan Yasin, karar her ne kadar içimizi rahatlatsa da ailelerin acısını dindirmeyecektir dedi.