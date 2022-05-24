Freni boşalan kamyon kamelyaya çarptı: Yaralılar var
Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon bakkal kamelyasına daldı. Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 24.05.2022, 09:26
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Birlik Caddesi üzerinde Serdar B.'nin kullandığı halat yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarpan kamyon yan yatarak durabildi.
2'si ağır 4 yaralı
O sırada kamelyada oturan baba Halis T., kızları Reyhan T. ve Ayşegül T. ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşegül T. ve kamyon sürücüsü Serdar B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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