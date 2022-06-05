Freni boşalan kamyonet takla attı: 3 yaralı
Tekirdağ Süleymanpaşa'da seyrederken freni boşalan kamyonet takla attı. Kamyonete çarpmamak için durmaya çalışan 3 araç da birbirine çarptı. Kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
GÜNDEM 05.06.2022, 19:20
Tekirdağ çevre yolunda seyreden M.M. idaresindeki kamyonetin freni boşaldı.
Yeni Sanayi kavşağında yol kenarındaki refüje çarpan kamyonet takla atıp karşı şeride geçti.
Kamyonete çarpmamak için durmak isteyen 3 otomobil birbirine çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.
Kamyonetteki 3 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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