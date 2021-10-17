Fuat Oktay: Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediye tarafından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda 498 şehidin hatırasını yaşatmak için yaptırılan KKTC Parkı ve Hatıra Ormanı’nın açılışını yaptı. Oktay, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehadet mertebesine ulaşan 498 kahramanın aziz hatıralarını Ankarada yaşatacak alanın hayırlı olmasını diledi. Oktay, Türkiye ve KKTC’nin, köklerinin tarihe uzanan kardeşlik bağlarıyla birbirine sarılmış, gönül birlikteliği yapmış iki devlet olduğunu vurguladı.

“BİRİLERİ ISRARLA TEKRAR GETİRMEYE ÇALIŞIYOR”

1974 Barış Harekatında Mehmetçik ve mücahitlerin omuz omuza istiklal mücadelesi verdiğini kaydeden Oktay, “Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkünü hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme çabalarına son vermiştir. Ama birileri ısrarla onu tekrar getirmeye çalışıyor. Buna ne KKTC ne Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle devletiyle müsaade etmeyecektir. Harekat hafızalarda silinmeyen izler bırakmış, Mehmetçiğimizin kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtararak özgürlük ve refaha kavuşması için verilen mücadelede şehit verdiğimiz 498 kahramanımız için bu hatıra ormanında 498 fidan büyüyecek” diye konuştu.

“KALICI ÇÖZÜM, GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIMLA MÜMKÜN”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, park ve hatıra ormanı gibi vesilelerle şehitlerin hatıralarını yaşatmanın önemli bir anlam taşıdığını söyleyerek, “Kıbrıs Türk halkı, yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını en güçlü şekilde korumanın yanı sıra, kendi devletini kurmuş ve sahip çıkmıştır, sahip çıkmaya da devam etmektedir. Tarih bize Rum tarafının derdinin bir ortaklık devleti kurmak olmadığını açık şekilde göstermektedir ve tarih, yine tarih görmeyi bilenler için iyi bir uyarıcıdır. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm, ancak Adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Cenevre’de sunulan öneriye tam destek veriyor, uluslararası toplumu bu gerçekçi öneriyi ön yargısız bir şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz. Uluslararası toplumun vicdanında ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi kabul edilemez” dedi.

“AKDENİZ’DE ROTASINI ŞAŞIRAN CEVABINI ALIR”

Oktay, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’yi dışlayan girişimlerle ve bu kafayla bir yere varılamayacağını vurgulayarak, “Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır. Kiminle anlaşma yaparlarsa yapsınlar, ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Sakın ola ki ne yaptıkları anlaşmalara ne de arkasına sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar. Bunu buradan Kıbrıs Rum yönetimine de Yunanistan’a da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaparlarsa tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de alacağı cevapları onlar çok net bilirler” diye konuştu.

YEREL YÖNETİM PROJELERİNE DESTEK

Oktay, dün itibarıyla bir icraat bütçesi olarak hazırladıkları 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdiklerini söyledi. Oktay, “Bütçe teklifinde Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi programı ödeneğini, yaklaşık yüzde 39 artırarak 158 milyar 258 milyon lira seviyesine çıkarmış durumdayız. Yenilikçi ve çevreci yatırımlara odaklanacağımız bütçemizle yerelde özellikle akıllı kentler ve çevre dostu şehirler alanında yeni ufuklar açacağız inşallah. Akıllı ulaşım ve park yerleri, yaygın Wi-Fi ağları, dijital kiosklar, akıllı trafik uygulamaları ve temiz enerji yatırımlarını destekleyecek ve öncelik vereceğiz. Yeşil dönüşüm doğrultusunda şehirlerimizi millet bahçeleri gibi yeşil alanlarla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız” dedi.

TATAR: YAMA OLMAYI ASLA KABUL EDEMEYİZ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise Kıbrıs Cumhuriyetinin bir Rum cumhuriyetine dönüştüğünü belirterek, “Bizleri, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bu kadar bedeller ödedikten sonra, bu kadar gerçekten şehitler ve her türlüsü ile yapılan fedakarlıklardan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ortadan kaldırılması ve Kıbrıs Türk halkının bir anayasa değişikliği ile Rum Cumhuriyetine yama olmasını asla bizlerin kabul etmesi mümkün değildir. Buna ne de Türkiye Cumhuriyeti müsaade edecektir” diye konuştu.

Oktay ve Tatar konuşmalarının ardından parkın açılışını gerçekleştirdi ve parkın içindeki anıttın bulunduğu alana ağaç dikti. Tatar ve Oktay, açılış için alanda toplananlarla da bir araya geldi.