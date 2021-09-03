Fuat Oktay: Rumlar sondaja başlarsa biz de başlarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile biraraya geldi.

Bölgesel konular hakkında bilgi veren Oktay, "Türkiye olarak son iki aydır yoğun bir afet dönemi yaşadık ama hamdolsun hepsinin üstesinden gelmeyi başardık" dedi.

Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının şu an için risk oluşturmadığını söyleyen Oktay, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Oktay, "Rumlar sondaja başlarsa karşılık olarak biz de başlarız" açıklamasını yaptı.