Fuat Oktay: Sudan’da 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

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