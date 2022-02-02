Fuat Oktay: Türk-İş'in ve çalışanımızın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-İş'i ziyareti sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyarette iş dünyası, işveren ve çalışanlarla birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye'yi nasıl daha ileriye taşıyabilecekleri üzerinde değerlendirme yaptıklarını belirten Oktay, sorunları masaya yatırdıklarını ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye'nin en büyük sendikası Türk-İş"

Oktay, 70 yıllık tarihiyle Türkiye'de önemli yer tutan Türk-İş'in, 1,3 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu ifade etti.

Fuat Oktay, "Biz şunu görüyoruz, Türkiye'nin kalkınması özellikle üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artması, iş dünyasında çalışanların mutluluğuyla doğrudan alakalı. Kalkınan Türkiye'de çalışanımızın hakkı olan bu payı alması, çalışma barışı ve Türkiye'nin kalkınması anlamında da çok ciddi bir katkı" diye konuştu.

COVID-19 döneminde atılan adımlar

Özellikle COVID-19 salgını döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sıkı takibinde çalışanların haklarının korunmasına yönelik atılan adımları anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"COVID-19 döneminde bütün dünyada çalışanların işlerinden çıkartıldıkları bir süreçte önleyici tedbirleri alarak bunun önüne geçiyor olmamız, yine COVID-19'un da etkisiyle uluslararası alandaki emtia fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon karşısında çalışanımızın ezdirilmemesiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın, sendikalarımızın hassasiyeti...

2021 yılında da zaten bununla ilgili hem kamuda hem de özelde yapılan çalışmalarda yine çalışanımızı ezdirmemeye çalıştık. Biz buradan sendikalarımızla bakanlığımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık ama iyinin daha iyisi vardı. Bunlar ne olabilir onların da üzerinde durduk. İnşallah bundan sonra da bu istişarelerin devamına karar verdik. Bu çerçevede görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Ne gerekiyorsa hem Türk-İş'in hem sendikalarımızın hem çalışanımızın yanında olacağımızdan, bugüne kadar olduğu gibi hiç kimsenin şüphesi olmasın. İşverenimizle çalışanımızla birlikte Türkiye bir bütündür. Biriz, beraberiz, dayanışma içindeyiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Hem birlikte güçlüyüz ve daha güçlü olacağız."

"Sonuna kadar desteklemeye hazırız"

Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin yüzde 14 civarında olduğunu, rakamın yukarıya çıkması halinde çalışma hayatındaki sorunların daha çabuk çözüleceğini vurgulaması üzerine de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iş dünyasının da bunu yakından görmesi gerektiğini söyledi.

Fuat Oktay, iş yerlerindeki örgütlenmenin, işverenlerin çalışanlarla birlikte kazandığı bir ortam olduğunu belirterek, "Bu, çekinilecek bir durum değildir. Tam tersi, teşvik edilecek bir unsur. Bunu da hep birlikte görüyoruz zaten. Sonuna kadar desteklemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de özellikle örgütlenme sorunları konusunda, işverenlerin ve çalışanların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Birlikte olmanın getireceği dayanışmanın, çalışma barışına ve iş hayatına katkı yapacağını vurgulayan Bilgin, bu hususta görüş birliğinde olunduğunu ve bu konuların çözümünde birlikte hareket edileceğini aktardı.