banner86

banner85

Fuat Oktay: Türk-İş'in ve çalışanımızın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Oktay, "Türk-İş'in ve çalışanımızın yanında olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

GÜNDEM 02.02.2022, 16:29
Fuat Oktay: Türk-İş'in ve çalışanımızın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk-İş'i ziyareti sonrası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyarette iş dünyası, işveren ve çalışanlarla birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye'yi nasıl daha ileriye taşıyabilecekleri üzerinde değerlendirme yaptıklarını belirten Oktay, sorunları masaya yatırdıklarını ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye'nin en büyük sendikası Türk-İş"

Oktay, 70 yıllık tarihiyle Türkiye'de önemli yer tutan Türk-İş'in, 1,3 milyona yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sendikası olduğunu ifade etti.

Fuat Oktay, "Biz şunu görüyoruz, Türkiye'nin kalkınması özellikle üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın artması, iş dünyasında çalışanların mutluluğuyla doğrudan alakalı. Kalkınan Türkiye'de çalışanımızın hakkı olan bu payı alması, çalışma barışı ve Türkiye'nin kalkınması anlamında da çok ciddi bir katkı" diye konuştu.

COVID-19 döneminde atılan adımlar

Özellikle COVID-19 salgını döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve sıkı takibinde çalışanların haklarının korunmasına yönelik atılan adımları anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"COVID-19 döneminde bütün dünyada çalışanların işlerinden çıkartıldıkları bir süreçte önleyici tedbirleri alarak bunun önüne geçiyor olmamız, yine COVID-19'un da etkisiyle uluslararası alandaki emtia fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon karşısında çalışanımızın ezdirilmemesiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın, sendikalarımızın hassasiyeti...

2021 yılında da zaten bununla ilgili hem kamuda hem de özelde yapılan çalışmalarda yine çalışanımızı ezdirmemeye çalıştık. Biz buradan sendikalarımızla bakanlığımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık ama iyinin daha iyisi vardı. Bunlar ne olabilir onların da üzerinde durduk. İnşallah bundan sonra da bu istişarelerin devamına karar verdik. Bu çerçevede görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Ne gerekiyorsa hem Türk-İş'in hem sendikalarımızın hem çalışanımızın yanında olacağımızdan, bugüne kadar olduğu gibi hiç kimsenin şüphesi olmasın. İşverenimizle çalışanımızla birlikte Türkiye bir bütündür. Biriz, beraberiz, dayanışma içindeyiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Hem birlikte güçlüyüz ve daha güçlü olacağız."

"Sonuna kadar desteklemeye hazırız"

Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin yüzde 14 civarında olduğunu, rakamın yukarıya çıkması halinde çalışma hayatındaki sorunların daha çabuk çözüleceğini vurgulaması üzerine de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iş dünyasının da bunu yakından görmesi gerektiğini söyledi.

Fuat Oktay, iş yerlerindeki örgütlenmenin, işverenlerin çalışanlarla birlikte kazandığı bir ortam olduğunu belirterek, "Bu, çekinilecek bir durum değildir. Tam tersi, teşvik edilecek bir unsur. Bunu da hep birlikte görüyoruz zaten. Sonuna kadar desteklemeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de özellikle örgütlenme sorunları konusunda, işverenlerin ve çalışanların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Birlikte olmanın getireceği dayanışmanın, çalışma barışına ve iş hayatına katkı yapacağını vurgulayan Bilgin, bu hususta görüş birliğinde olunduğunu ve bu konuların çözümünde birlikte hareket edileceğini aktardı.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin #Türkİş Genel Merkezi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11