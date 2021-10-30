G20 zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında ilk temas kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi karşılanma töreninde İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı. Zirvede tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ilk temas da kuruldu. İki liderin sohbet ettiği anlar objektiflere yansıdı.

GÜNDEM 30.10.2021, 16:32
G20 zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında ilk temas kuruldu

Roma, tarihi günlerden birini yaşıyor. Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılama törenindeki yerini aldı.

ERDOĞAN VE BIDEN'DEN İLK TEMAS

Zirvede gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'in üzerindeydi. Nasıl bir diyalog içerisine girecekleri merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'in güldüğü görüldü. ABD Başkanı hararetli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek, sohbete devam etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tebessümle sohbete katıldığı görüldü.

KAMERALARA POZ VERDİLER

Roma'nın EUR bölgesindeki "La Nuvola" kongre merkezindeki tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı. El sıkışan iki lider daha sonra kameralara poz verdi. Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Zirvede, salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alınacak. Zirve dolayısıyla başkent Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapıldığı EUR semtinin önemli kısmı sivil trafiğe kapatıldı. Zirvede 5 bin 300 kadar emniyet mensubu görev yapıyor.

KALIN: BIDEN İLE GÖRÜŞME OLABİLİR

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, merak edilen Erdoğan- Biden görüşmesine ilişkin yeni detayları paylaştı. Kalın, iki liderin Roma'da da görüşebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha evvel yaptığı açıklamada, "Biden ile Roma'da değil Kasım'da Glasgow'da bir görüşmemiz olacak" demişti. İki liderin görüşmesi, son dönemde yaşananlar nedeniyle çok önemli görülüyor.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Roma
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 30 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Bandırmaspor 11 21
4. Eyüpspor 10 20
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Arsenal 10 17
6. Brighton 9 15
7. Tottenham 9 15
8. M. United 9 14
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Real Sociedad 11 24
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3