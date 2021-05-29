Gaziantep Novafertil bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor!

Gaziantep ve bölge illere tüp bebek konusunda büyük bir ivme kazanan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.

Uzman kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.

Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi 9 yıldır çocukları olmayan Katrancı çiftinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Anne şerife katrancı yaptığı açıklamada 18 yıllık evli olduğunu ama 9 yıl çocuklarının olmadığını şimdi ise 9 yaşında oğlunun olduğunu söyledi.

Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Doç. Dr. Ruşen Atmaca ise açıklamasında çiftin zorlu süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi.