Gaziantep Novafertil bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor!
Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Demir Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezinde hasta kabulüne başladı.
GÜNDEM 18.04.2021, 11:05 18.04.2021, 11:32
Tüp bebekte önemli operasyonlara imza atan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor.
Uzman Kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.
Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezinde hasta kabulüne başlayan Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Demir Aksu Haber’e açıklama yaparak Tüp Bebek Merkezinde önemli adımlara imza attık ifadelerini kullandı.
Yurt dışında önemli merkezlerde görev yapan ve Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezinde hizmet veren Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Demir Dünyanın en eski kısırlık tarihini keşfederek bir başarıya daha imza attı.
Haber – Emre Ataç
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