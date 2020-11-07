Gaziantep'te 50 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50,5 kilogram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.